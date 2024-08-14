يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في أنقرة اليوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترًا متصاعدًا، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وسط مخاوف من توسعها إلى حرب شاملة.

وتأتي زيارة عباس إلى تركيا بعد يوم من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

كما تأتي الزيارة في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وترقب تل أبيب لرد من إيران وميليشيا حزب الله اللبنانية على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، والقيادي في ميليشيا حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت.

وقالت وكالة "فرانس برس"، إنه من المقرر أن يلتقي عباس مع أردوغان في الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش في القصر الرئاسي، وفق جدول أعمال الرئيس التركي.

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وينتقد أردوغان إسرائيل بشكل لاذع، بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين من الفلسطينيين في الحرب على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

وأطلق أردوغان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقب "جزار غزة"، مثلما انتقد الغرب لفشله في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

وفي تموز/ يوليو، انتقد أردوغان الرئيس الفلسطيني لعدم استجابته لدعوته لزيارة تركيا.

ومن المقرر أن يلقي عباس كلمة أمام البرلمان التركي في جلسة مخصصة للقضية الفلسطينية يوم غد الخميس.

وكان عباس قد زار تركيا في مطلع مارس/ آذار الماضي.