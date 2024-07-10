وزير يمني: الحرب قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى 60%

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية الشرعية، محمد الزعوري، اليوم الأربعاء أن الحرب في بلاده رفعت معدل البطالة بين الشبان لنحو 60 بالمئة من 14 بالمئة قبل الحرب.

وأكد الوزير خلال فعالية محلية بمدينة عدن الساحلية جنوب اليمن أن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، خلقت واقعًا مأساويًا ومعقدًا".

وأضاف: "(فهناك) ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان يقعون تحت خط الفقر، إضافة لوجود أكثر من 4.5 مليون نازح في محافظات الجنوب والمناطق المحررة نتيجة استمرار الصراع، والتي تسببت بارتفاع حجم البطالة بين الشباب إلى ما يقارب 60 بالمئة".

وقال الوزير في تصريحات لـ"رويترز" إن الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي على منصات تصدير النفط الخام في جنوب وشرق البلاد أواخر عام 2022، وحرمان المجتمع من مقدراته وثرواته "أسهم كثيرًا في تردي الوضع الاقتصادي والإنساني وانتشار وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير".

وتوقفت إجراءات التوظيف في المصالح والمؤسسات الرسمية منذ اندلاع الصراع في أواخر مارس آذار 2015 بين الحوثيين وتحالف بقيادة السعودية، والذي دمر الاقتصاد وشرد الملايين ورفع الأسعار مع تدني الأجور.

وتشير تقارير محلية حديثة وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة رفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة.