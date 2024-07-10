حسن نصرالله: حماس تتفاوض بالنيابة عنا

قال حسن نصر الله، الأمين العام لميليشيا حزب الله، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تتفاوض بالنيابة عن كل "محور المقاومة"، على حد تعبيره.

وأضاف نصر الله: "ما تقبل به حماس نقبل به جميعا".

و حذر نصر الله من أن الجماعة مستعدة للحرب ولا تخشاها، مدللا على ذلك بتكثيفها الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأضاف نصر الله خلال حديثه في خطاب تلفزيوني لتأبين قيادي كبير في حزب الله قُتل في الآونة الأخيرة، إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون كافيا بالنسبة لحزب الله لمنع اتساع نطاق الصراع.

وقال: "إذا صار في وقف إطلاق النار في غزة، فإن جبهتنا ستوقف إطلاق النار بلا نقاش بمعزل عن أي اتفاق أو آليات أو مفاوضات".

وتأتي تصريحات نصر الله، بالتزامن مع اشتعال جبهة جنوبي لبنان، حيث أدى قصف لميليشيا "حزب الله" بعشرات الصواريخ على هضبة الجولان إلى مقتل إسرائيليين اثنين.

وجاء ذلك في رد على مقتل حارس شخصي سابق لأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله بغارة جوية إسرائيلية.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الدبابات والمدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافا للجيش السوري "انتهكت" اتفاق نزع السلاح الموقع عام 1974، في منطقة هضبة الجولان.

وذكر الجيش في بيان، بعد يوم من مقتل زوجين إسرائيليين بصاروخ أطلقته جماعة "حزب الله" اللبنانية على الجولان: "يعتبر جيش الدفاع الإسرائيلي الجيش السوري مسؤولا عن أي شيء يحدث على أراضيه ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق نزع السلاح"، بحسب وكالة "رويترز".

واضطر عشرات الآلاف من الإسرائيليين واللبنانيين إلى إخلاء المنطقة المحيطة بالحدود بين إسرائيل ولبنان، وحذر مراقبون دوليون في الأسابيع القليلة الماضية من تزايد خطر اتساع رقعة الصراع.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهودا دبلوماسية لمحاولة التوصل إلى اتفاق يحول دون توسع الصراع بين إسرائيل وحزب الله.