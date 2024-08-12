قال المبعوث الأمريكي الخاص توم بيرييلو، اليوم الاثنين، إن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ستمضي قدما في جنيف هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، فلم يتضح بعد ما إذا كان وفد من الجيش السوداني أو الحكومة سينضم إلى المحادثات.

وكان رئيس وفد الحكومة التابعة للجيش السوداني، محمد بشير عبدالله أبونومو، أعلن يوم الأحد، أن المشاورات التي عقدها مع ممثلين للحكومة الأمريكية في مدينة جدة السعودية، فشلت في التوصل إلى اتفاق حول محادثات جنيف المقبلة.

إثر ذلك، هاجمت قيادات سياسية سودانية، موقف الحكومة التابعة للجيش السوداني، بعدم المشاركة بمحادثات جنيف المقبلة للسلام، معتبرين أنها ستطيل أمد الحرب بين الطرفين المتصارعين، والخاسر الوحيد هو الشعب السوداني.