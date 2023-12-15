قصف على جنوب لبنان.. ومناشير إسرائيلية تحرّض ضد حزب الله
تواصل، اليوم الجمعة، القصف الإسرائيلي على أطراف البلدات الحدودية جنوب لبنان، بالتزامن مع إلقاء مسيّرة إسرائيلية مناشير فوق بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي، تحرّض ضد حزب الله.
واستهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي قطمون في أطراف بلدة رميش الحدودية، واللبونة، والضهيرة، وأطلقت القذائف الحارقة باتجاه أحراج الناقورة، وعلما الشعب في القطاع الغربي.
وفي القطاع الشرقي من جنوب لبنان، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفركلا، وتلة العويضة، عند أطراف بلدة الطيبة.
وكانت الغارات الإسرائيلية، وعمليات القصف المدفعي، تواصلت، ليلاً، على البلدات الجنوبية بالترافق مع إلقاء القنابل المضيئة.
وأدت غارة على أحد المنازل في بلدة مركبا إلى مقتل عنصر في حزب الله و سقوط جرحى.
وسبق ذلك غارات على منازل في عدد من البلدات، وتسببت بتضرر مسجد في بلدة الجبّين.
وصباح الجمعة، ألقت مسيّرة إسرائيلية مناشير فوق كفرشوبا والبلدات المجاورة في منطقة العرقوب في القطاع الشرقي، تحمل العلم اللبناني، وعلم حزب الله، وتحذّر الأهالي من أن " تستّر عناصر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا ما يلحق الضرر بكم".
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مناشير إسرائيلية، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ اندلاع المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.