قصف على جنوب لبنان.. ومناشير إسرائيلية تحرّض ضد حزب الله

تواصل، اليوم الجمعة، القصف الإسرائيلي على أطراف البلدات الحدودية جنوب لبنان، بالتزامن مع إلقاء مسيّرة إسرائيلية مناشير فوق بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي، تحرّض ضد حزب الله.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية وادي قطمون في أطراف بلدة رميش الحدودية، واللبونة، والضهيرة، وأطلقت القذائف الحارقة باتجاه أحراج الناقورة، وعلما الشعب في القطاع الغربي.

وفي القطاع الشرقي من جنوب لبنان، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفركلا، وتلة العويضة، عند أطراف بلدة الطيبة.