وثّق تقرير حقوقي حديث ارتكاب ميليشيا الحوثي 5963 انتهاكاً بحق المواطنين في محافظة الجوف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأضاف تقرير أصدرته "لجنة الحقوق والإعلام" في المحافظة أن الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر والإصابة والقتل بالألغام والإخفاء والتهجير القسري والحصار والجبايات وغيرها.

وأوضح التقرير أن الميليشيا ارتكبت 30 حالة قتل وإصابة لمدنيين، بينها 12 حالة قتل مباشر، و9 حالات قتل بالألغام، إضافة إلى إصابة 9 آخرين خلال فترة التقرير.

وأورد التقرير حدوث 25 حالة إخفاء قسري لمواطنين، وإتلاف 25 مركبة بالرصاص المباشر أو الألغام.

كما أشار إلى تعرض المواطنين لحملات عسكرية في (الحزم والخلق)، وفرض حصار خانق من قبل المليشيا الحوثية وما صاحبه من ترويع للأطفال والنساء.

وتوزعت بقية الانتهاكات بين التهجير القسري لـ5900 أسرة، وفرض الجبايات والتلاعب بالأسعار، وحالات تعسف في النقاط التابعة لمليشيا الحوثي.