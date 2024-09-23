غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تقتل قائدا ميدانيا في حماس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل حسين محمود النادر، أحد قادتها الميدانيين بجنوب لبنان، أمس الإثنين، جراء غارة إسرائيلية.

وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عديدة في لبنان الإثنين 492 قتيلا، بينهم 35 طفلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي دمر نحو نصف الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى التابعة لحزب الله، في إطار تصعيد متسارع للأحداث على الجبهة اللبنانية.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"قال الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا أكثر من 1100 هدف من خلال ما يزيد على 1400 من أنواع الذخيرة (صواريخ وقنابل) في لبنان على مدار آخر 24 ساعة".

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وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة نفذت طائرات حربية ومسيرة من مختلف قواعد سلاح الجو نحو 650 طلعة هجومية لغرض إزالة تهديدات".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "تمت في إطار الغارات مهاجمة مبان وسيارات وبنى تحتية وجدت بداخلها قذائف صاروخية وصواريخ وقاذفات صواريخ وطائرات مسيرة، شكلت تهديدا وكانت مخصصة لاستخدامها ضد دولة إسرائيل".