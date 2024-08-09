"وول ستريت جورنال": رد إيران "حتمي" لكنها لن تتحمل حربا شاملة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران تريد حتمًا الرد على إسرائيل، لكنها لا تستطيع تحمل حرب أوسع نطاقًا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أن إيران تدرس مع حلفائها كيفية الرد بقوة على عمليتي الاغتيال المنسوبتين إلى إسرائيل في كل من بيروت وطهران، دون إشعال حرب شاملة لا تُريدها إسرائيل ولا حتى طهران.

وفي حين أن طهران وحلفاءها يريدون بقوة الرد على انتهاكات إسرائيل لأراضيهم، وفق تعبيرهم، إلا أنهم ليسوا مستعدين لصراع واسع النطاق مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن إيران لا تستطيع تحمل حرب مع إسرائيل، من المرجح أن تُجر إليها الولايات المتحدة أيضًا، في ظل إدارة رئاسية جديدة تتولى السلطة في طهران، مع مشاكل كثيرة بما في ذلك الاقتصاد المترنح.

ذكريات مؤلمة

ولا يزال الإيرانيون يحتفظون بذكريات مؤلمة عن آخر صراع ممتد في البلاد، وهي حرب استمرت ثماني سنوات مع العراق، وأهلكت جيلًا كاملًا، وفق الصحيفة.

وقالت إنه لعقود من الزمن، فضلت طهران مضايقة منافسيها في المنطقة من خلال شبكة من الميليشيات الأجنبية.

وعلى الجانب الآخر، فإن ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من طهران، لديها الكثير لتخسره من تصعيد معركتها عبر الحدود مع إسرائيل، المستمرة منذ 10 أشهر، إلى حرب واسعة النطاق، وفق تعبير الصحيفة.

وبينت أنه في حين تمتلك ميليشيا حزب الله ترسانة صاروخية يمكن أن تعاقب إسرائيل بشدة، فقد شاهد قادتها إسرائيل، وهي تهدم جزءًا كبيرًا من غزة منذ هجمات 7 أكتوبر وتقتل قيادتها، وهو أمر تعهدت إسرائيل بتكراره في لبنان إذا اُسْتُفِزَّت.

وتابع التقرير: "إيران وحزب الله، اللذان يتعرضان لإحراجات كبيرة مؤخرًا، تفرض عليهما ضرورة الرد، سيحاولان التقريب بين ضرب أهداف ذات قيمة دون إحداث الكثير من الضرر الذي يؤدي إلى إشعال حرب".

أسبوع من الدبلوماسية

ولفتت إلى اعتقاد المسؤولين الغربيين بأن إيران وميليشيا حزب الله سيشنان هجمات ضد إسرائيل في الأيام المقبلة، لكنهم يأملون أن يكون أسبوعًا من الدبلوماسية الدولية المحمومة، والانتشار العسكري الجديد في المنطقة، قد ساعد في تأخير ذلك، وربما تخفيفه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة حذرت إيران من أن حكومتها المنتخبة حديثًا واقتصادها قد يتعرضان لضربة مدمرة، إذا شنت طهران هجومًا كبيرًا على إسرائيل.

كما مرر دبلوماسيو الإقليم تحذيرات مماثلة لإيران، وحاولوا إقناعها بالعدول عن الرد أو تحديده، بحيث لا يدفع لتصعيد أكبر، وفق الصحيفة.