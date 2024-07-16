تربوي يمني يكشف "خبايا" التعذيب في سجون الحوثي

كشف تربوي يمني، عانى الاعتقال على يد ميليشيا الحوثي لمدة نحو أربع سنوات، عن جانب مما يتعرض له المعتقلون في سجون الميليشيا من أنواع التعذيب الجسدي والإرهاب النفسي.

وكان الموجه التربوي اليمني عبد الحميد جعفر معتقلا في سجن الصالح الواقع في منطقة الحوبان بمحافظة تعز جنوبي اليمن.

وأقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف جعفر من منزله الكائن في قرية الخرائب التابعة لمديرية ماوية، والواقعة ضمن سيطرة الميليشيا، في منتصف العام 2016، بعد محاصرة منزله بعدد من الدوريات العسكرية .

اختطاف

وعرض جعفر تفاصيل الحادثة لـ"إرم نيوز" بالقول: "أقدم الحوثيون على اختطافي من منزلي في الساعة السادسة مساء، بدوريات عسكرية كثيرة ومسلحة، وكأنني إرهابي، وأرهبوا أطفالي وعائلتي، خلال اعتقالي، بقيامهم بإطلاق النار عليَّ أمام بيتي، ما تسبب بكسر في رجلي اليمنى أعلى الركبة واعتقالي".

وأضاف "كل ذلك لانتقادي لما يقوم به الحوثيون و"المتحوثون" من انتهاكات لحقوق الناس، كمهاجمتهم منزلا يوجد فيه نساء، وقتل إحداهن، ثم نهب المنزل بأكمله".

ولمدة 46 شهرا، عانى جعفر الويلات، ابتداء بالتشهير به واتهامه في قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، كقائد عصابة يقوم بإعطاء إحداثيات لعدد من المواقع التابعة لهم لطيران التحالف العربي لقصفها .

تعذيب وحشي

واستخدم الحوثيون صنوفا متنوعة من الترهيب النفسي والتعذيب الجسدي، المنتهك لحقوق جعفر الإنسانية.

وحول ذلك يقول: "استخدموا أساليب متنوعة ووحشية معي، بالضرب المباشر، وكانوا يقومون بالتحقيق معي وأنا واقف على القدم غير المكسورة، ويقومون بوضع كماشة حديدية على الحديد المثبت للكسر في رجلي الذي تعرضت له وتوصيل الكماشة بالكهرباء".

ترهيب نفسي

ويضيف "كذلك تعرضت للترهيب النفسي، بتهديدي بأنهم سيقومون بوضعي في موقع عسكري حوثي، أو مخزن سلاح سيتعرض للقصف من قبل طيران التحالف العربي، وإيهامي بأنه تم قتل أمي أو أحد صغاري، وأنني لن أخرج من عمارة الأمن القومي التابعة لهم ولو كنت جثة هامدة، وإخفائي عن الجميع بحيث ظن أهلي بأنه تم التخلص مني وقتلي، مع إرسالهم سماسرة لابتزاز أهلي ماليا بغرض معرفة مكاني وإخراجي من السجن ".

وظل جعفر طيلة مدة اعتقاله يعاني حتى تم الإفراج عنه في واحدة من صفقات التبادل للمحتجزين والمعتقلين والمختطفين، بين القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في تعز، ضمت إطلاق سراح ناشطين مدنيين من سجون الميليشيا.