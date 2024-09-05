قيادي إيراني: ردنا على إسرائيل سيكون "ساحقا"

توعّد قائد في الدفاع الجوي الإيراني، بأن يكون رد طهران على اغتيال إسماعيل هنية، "ساحقاً"، و"يلحق ضرراً كبيراً بإسرائيل".

وقال نائب مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد محمد جعفر أسدي، في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية، إن "عملية طوفان الأقصى أربكت إسرائيل"، وإن "دماء الشهداء لا تذهب هدراً، والشعب الفلسطيني اليوم أقوى من ذي قبل".

وعن نوعية وطريقة الرد على اغتيال هنية، أوضح أسدي، "يجب أن نكون قادرين على تحقيق أهدافنا تجاه الجريمة الصهيونية، وردنا الساحق يتماشى مع سفك دماء هنية، ويلحق أكبر ضرر بالمجرمين".

وقال المسؤول العسكري الإيراني "إننا نعد ما قاله المرشد علي خامنئي بشأن الثأر للقيادي هنية واجباً، وبالتأكيد سيتم تنفيذه بدقة في الوقت المناسب".

وسبق أن أعلنت طهران أن رد فعلها على اغتيال هنية سيكون على نحو لا يؤثر في النجاح المحتمل لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.