وزير الخارجية السعودي: وقف القتال في غزة ليس أولوية للعالم

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، بأن هناك حاجة لوقف فوري للقتال في غزة، ولا يبدو أن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأعلن الوزير بن فرحان من واشنطن، استعداد الرياض لمناقشة الخطوات التالية بعد وقف القتال، مضيفا "يجب أن تكون هناك أيضا خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية".