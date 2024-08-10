فند وزير الاتصال الأردني المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، رواية إسرائيل التي تزعم تلوث مياه نهر اليرموك، مؤكداً خلوها تماماً من الكوليرا، مبيناً أن الفحوصات المخبرية أثبتت خلو النهر من أي مؤشرات تلوث.

وأضاف مبيضين، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن وزارة الزراعة أجرت فحوصات على المياه المستخدمة في الزراعة وكذلك التربة والأشجار، ولم تسجل أي حالة لوجود الكوليرا، الأمر الذي يؤكد سلامة منتجات المملكة وسلامة صادراتها الزراعية.

وكانت تقارير إسرائيلية قد زعمت، أخيرًا، بتلوث مياه نهر اليرموك بالكوليرا، الأمر الذي نفته الحكومة الأردنية، مؤكدة أن النهر الذي يمر بأجزاء من حدود المملكة الشمالية مع الأراضي الفلسطينية والجانب السوري، خالٍ تمامًا من أي تلوث، وفق فحوصات مخبرية دقيقة.

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المعاملة بالمثل

وحول مسألة تصدير الخضار الأردنية إلى إسرائيل، قال الوزير الأردني إن هذا الأمر لا تتدخل به الحكومة الأردنية، ومن يستورد ويصدر هي شركات تابعة للقطاع الخاص.

وتابع مبيضين "نحن بدورنا نؤكد أن مياهنا ومزروعاتنا تلبي المعايير العالمية سواء الصحية أو البيئية أو الغذائية، وسوف نتخذ كافة الإجراءات التي يتيحها مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الإسرائيلي".