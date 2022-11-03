السودان.. تحالف سياسي جديد يسعى لخوض الانتخابات

أعلنت تنظيمات سياسية ومدنية وحركات كفاح مسلح في السودان، اليوم الخميس، تشكيل تحالف سياسي عريض يحمل اسم "الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية" يسعى لخوض انتخابات تنهي الأزمة السياسية في البلاد.

وضم التحالف الجديد عددا من الكيانات والأحزاب السياسية، أبرزها قوى إعلان الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني ومجموعة القوى الوطنية، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وتنسيقيات لجان المقاومة وعددا من التيارات الأخرى.

ووقع المنضوون تحت التحالف الجديد على وثيقة مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2019- 2020 وأشاروا إلى أنها تصلح لإدارة الفترة الانتقالية.

وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني إنهم أرادوا تأسيس كتلة ديمقراطية ووثيقة جوهرية، تسعى للانتخابات، وتجتهد في تحقيق شروطها، وتصر على قيامها، وتقوم بتوقيع ميثاق شرفٍ للدفاع عن الديمقراطية حتى يتوقف الناس عن الحديث باسم الشعب بدون سندٍ قانوني.

وقال الميرغني: "إننا في مفترق طرق، إما أن نختار تعدد الجيوش وما تجره من خطر الحرب الأهلية وننخدع بتكوّن ظهير مدني لهذه الجيوش يتم تسويقه على شكل حلول للمشكل السياسي، وإما نختار مبادرة لجمع القوى المدنية، والمطالبة بوضوح أن يعود العسكريون إلى الثكنات عبر الانتخابات".

وقالت تقارير صحافية في السودان، الثلاثاء، إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيصدر قرارات بحل مجلس السيادة السوداني الحالي وتسليم السلطة للمدنيين، في غضون أسبوعين.

وقالت صحيفة "الحراك السياسي" الصادرة الثلاثاء إن "البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات، والبقاء على رأس مجلس الأمن والدفاع".

وأشارت الصحيفة نقلاً عما وصفتها بالمصادر المطلعة إلى أن "هناك قرارات وصفتها بالكبيرة سيصدرها البرهان عقب عودته من مشاركته في قمة الجزائر".

وحذرت القوات المسلحة السودانية، يوم الإثنين، من "الزج بها في المعترك السياسي واستخدامها كوسيلة في المدافعة والاستقواء السياسي".