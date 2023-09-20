المغرب: تخصيص 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال

قال الديوان الملكي المغربي، في بيان اليوم الأربعاء، إن المملكة ستنفق 11.7 مليار دولار على برنامج إعادة الإعمار، عقب زلزال إقليم الحوز المدمر.

وأكد البيان أن برنامج إعادة الإعمار سيستهدف 4.2 مليون شخص.

وأمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسِرّة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة من جهات (محافظات) البلاد الـ 12، قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

ويتمحور البرنامج المُوجّه لإعادة إعمار وبناء الأقاليم المغربية الستة المتضررة جراء الزلزال، حول إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وتسبب زلزال مدمر ضرب جبال الأطلس الكبير في إقليم الحوز جنوب غرب المغرب، بلغت قوته 6.8 درجة، في الثامن من أيلول/سبتمبر، بمقتل أكثر من 2900 شخص، وتدمير الكثير من القرى والبلدات والمعالم التاريخية.

وتتأهب مدينة مراكش المغربية لاستقبال اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، التي تقرر الإبقاء على موعد تنظيمها ومكانه على الرغم من كارثة الزلزال.

وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، عقب اجتماع عقده مسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الإثنين بواشنطن، عن شكرها لـ"السلطات والشعب المغربيين للاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية".

وقالت جورجييفا: "سنقوم بكل ما نستطيع، كمؤسسات، من أجل مساعدة المملكة عقب الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم".

وتابعت: "إن الأمر يتعلق برسالة تضامن مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات، وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي".