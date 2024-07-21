مثّل القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة اليمني خطوة غير مسبوقة في مسار المواجهة المباشرة مع ميليشيا الحوثي.

واستخدم الطيران الحربي الإسرائيلي 20 مقاتلة من طراز إف-15، في الغارات على الحديدة، وهي مقاتلات أمريكية ذات صبغة اعتراضية هجومية.

ووفق تقارير رصدت تفاصيل العملية فقد قطعت هذه المقاتلات مسافة نحو 1900 كيلومتر قبل الوصول إلى الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر، وانطلقت المقاتلات من صحراء النقب حيث توجد العديد من القواعد الجوية.

وبقصف عنيف استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مرافق حيوية في مدينة الحديدة وهي خزانات النفط في الميناء، وطال القصف 20 منشأة لتخزين النفط، وبعض منشآت التخزين التي وضعها الحوثيون بالقرب من الميناء، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة.

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واستهدف القصف أيضا الرافعات التي تتولى تفريغ البضائع من السفن إلى الرصيف، وكذلك مكاتب في الميناء تتبع لشركة النفط اليمنية، فضلا عن المحطة الرئيسية لتوليد وتوزيع الكهرباء في مدينة الحديدة.

ويمثل ميناء الحديدة أهمية كبيرة لليمن، فهو الميناء الرئيسي الذي تدخل منه التجارة والمساعدات للبلاد، ويعكس التركيز الإسرائيلي على قطاع النفط والمحروقات، رغبة في شل المرافق الحيوية في البلاد وفي إضعاف قدرة الحوثيين وقطع الطريق أمام وصول شحنات الأسلحة والذخيرة لهم عبر هذا الميناء.

واعتبرت تقارير عبرية أنّ القف أدى إلى تعطيل قدرة الميناء على استقبال البضائع تماماً.

وأعلنت وزارة الصحة في اليمن التابعة لميليشيا الحوثي سقوط قتلى وجرحى إثر الغارات الإسرائيلية على منشآت تخزين النفط، دون أن تشير إلى حصيلة محددة، لكن مصادر مستقلة تحدثت عن سقوط أكثر من 90 شخص بين قتبل وجريح.