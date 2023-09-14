زلزال المغرب يضطر السكان لنقل المؤن إلى قرى معزولة على الحمير

لجأ مغاربة إلى استخدام الحمير لنقل مؤن وإمدادات إلى السكان المتضررين من الزلزال المدمر في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها بالعربات.

وقال إيدو حماد محمد (42 عامًا) من قرية "أكنديز" النائية في الأطلس الكبير قوله وهو يقوم بفرز حزم من إمدادات الإغاثة لقريته الواقعة على بعد 12 كيلومترًا والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الحمير إنه "لم يصل أي مسؤول حكومي إلى القرية بعد".

وأضاف: "مات كثيرون في قريتي، وفقدت بعض العائلات 15 من أقاربها، والبعض الآخر 12 أو 7"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع: "نحتاج الخيام على وجه الخصوص، فما لدينا ليس كافيًا، والناس، بمن فيهم الأطفال، ينامون في العراء، وليس لديهم سوى أغطية".