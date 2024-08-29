مخيمات الضفة الغربية "تكابد الألم" بعد العملية الإسرائيلية

تعيش مخيمات الضفة الغربية وضعاً أليماً، ومنها مخيم جنين، ومخيم نور شمس، ومخيم الفارعة، ومخيم بلاطة، بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عملية عسكرية برية وجوية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 وإصابة 20 آخرين، وفقاً لمصادر صحية فلسطينية.

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وتضم الضفة الغربية حوالي 775 ألفاً من اللاجئين؛ رُبع هذا العدد يعيش في 19 مخيماً، أما اللاجئون الآخرون يعيش معظمهم في مدن وبلدات الضفة، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأبرز المخيمات التي داهمها الجيش الإسرائيلي، هي جنين، ونور شمس، والفارعة، وبلاطة، تلك التي تعاني عمليات عسكرية، بحسب "بي بي سي".

مخيم جنين

وفي مخيم جنين، برزت "كتيبة جنين" المحسوبة على حركة "الجهاد" الإسلامي، ويُعتقد أنها تضم مسلحين من عدة فصائل.

وداهمت قوات الجيش الإسرائيلي، المخيم، كما فرضت حظر تجول، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، وحاصرت مستشفيين، بهدف منع المسلحين من الاختباء فيها، وتحويلها لساحة قتال، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

ويقع المخيم ضمن حدود بلدية جنين، ويعد الأقصى شمالاً بين مخيمات الضفة الغربية، وتأسس المخيم في عام 1953.

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وبحسب إحصاء أجري في 2021، يعيش في مخيم جنين حوالي 12,250 لاجئاً فلسطينياً، ويشهد المخيم واحداً من أعلى معدلات البطالة والفقر بين مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

مخيم نور شمس

وفي مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم، وقبل المداهة، أمر الجيش الإسرائيلي الأربعاء، سكان المخيم بمغادرته في غضون أربع ساعات، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وكان قُتل خمسة فلسطينيين ليل الاثنين، إثر الهجوم على مخيم نور شمس، وفق مصادر صحية فلسطينية.

ويقع مخيم نور شمس للاجئين في الشمال الغربي من الضفة الغربية، على مسافة حوالي ثلاثة كيلومترات من مدينة طول كرم.

وأنشئ المخيم في عام 1950، ويعيش فيه حوالي 7,350 لاجئاً فلسطينياً، بحسب إحصاء أجري في عام 2021.

مخيم الفارعة

وفي مخيم الفارعة للاجئين الذي يقع جنوبي مدينة طوباس، لقي فلسطينيان مصرعهما، إثر المداهمة الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطين، إن قوات الجيش الإسرائيلي "منعت طواقمنا من الوصول إلى الضحايا في مخيم الفارعة".

وعلى مقربة من عين الفارعة، يقع مخيم الفارعة، على مسافة حوالي 17 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من نابلس.

ويعيش في مخيم الفارعة حوالي 7,600 لاجئ فلسطيني مسجل، ويعمل معظم سكان المخيم في قطاع الزراعة، وتبلغ نسبة البطالة في المخيم حوالي 22 في المئة، كما يعاني السكان من نقص المياه.

مخيم بلاطة

وفي مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، أفادت مصادر فلسطينية أن قوات تابعة للجيش الإسرائيلي، اقتحمت الأطراف الجنوبية للمخيم ليل الثلاثاء، حيث وقعت اشتباكات مع عناصر مسلحة فلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس في بيان لها، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة.

ويعدّ مخيم بلاطة هو أكبر مخيمات الضفة الغربية، وقد تأسس في عام 1950، ويتجاوز عدد سكانه 23 ألف لاجئ مسجل تنحدر أصولهم من نحو 60 قرية تابعة لمناطق اللد ويافا والرملة، فضلاً عن آخرين ينحدرون من أصول بدوية.

ويحوي مخيم بلاطة، ناشطين سياسيين، وناشطين على صعيد المجتمع المدني، وقد تأسست لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين في مخيم بلاطة في عام 1994.