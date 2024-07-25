أفاد مصدر أمني باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تتمركز فيها قوات تحالف تقوده الولايات المتحدة، بواسطة طائرة مسيّرة وأربعة صواريخ.

وقال مصدر برتبة نقيب في الجيش العراقي لـ "إرم نيوز" إن "قاعدة عين الأسد تعرضت لقصف في الجزء الذي يحوي القوات الأمريكية بواسطة طائرة مسيرة وأربعة صواريخ من نوع (غراد)".

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وأضاف بأن "القوات الأمريكية أطلقت دفاعاتها الجوية معترضة الصواريخ، إلا أن جزءا منها سقط داخل القاعدة"، مردفاً: "لا يعرف بعد إن كان القصف قد أوقع خسائر بشرية أو مادية".

وكانت فصائل مسلحة في العراق قد بدأت عمليات قصف صاروخي ضد القواعد العسكرية والسفارة الأمريكية في العراق، منذ منتصف تشرين الأول 2023، رداً على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة.

إلا أن تلك العمليات توقفت في منتصف شباط الماضي 2024، مع إمهال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أربعة شهور للتفاهم مع واشنطن على سحب كامل قواتها من العراق.

وكسرت الفصائل المسلحة العراقية الهدنة مع واشنطن، بعد استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد، في 17 من تموز الجاري 2024، وجاء الاستهداف بعد خمسة أشهر من توقف العمليات بوساطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.