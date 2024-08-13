قال "الكرملين" في وقت متأخر الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيناقش الوضع في الشرق الأوسط مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في موسكو، اليوم.

وذكر "الكرملين"، في منشور على تطبيق "تيليجرام": "من المتوقع أن يجري تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي والكارثة الإنسانية التي لم يشهدها من قبل قطاع غزة".

ويتوجه عباس إلى موسكو في زيارة متوقعة منذ فترة طويلة، تستمر حتى غد الأربعاء، ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.