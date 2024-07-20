قال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن 39 فلسطينيا بينهم صحفي وعائلته قُتلوا جراء قصف قوات إسرائيلية لعدة مناطق في أنحاء القطاع السبت، فيما توغلت دبابات في غرب وشمال مدينة رفح.

وذكر مسعف أن الصحفي المحلي محمد أبو جاسر وزوجته وطفليه لقوا حتفهم في ضربة إسرائيلية على منزلهم في شمال القطاع السبت، وفق وكالة "رويترز".

وأفاد المكتب الإعلامي الرسمي في القطاع الذي تديره حركة حماس، بأن مقتل أبو جاسر يرفع عدد الإعلاميين الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 161.

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وقال مسعفون ووسائل إعلام تابعة لحماس إن قبل منتصف الليل بقليل استهدفت غارة إسرائيلية مخيما يؤوي عائلات فلسطينية نازحة؛ مما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل.

وذكر المسعفون أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات بوسط القطاع السبت؛ مما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية، فيما قال منقذون إن غارة جوية على مبنى متعدد الطوابق في المخيم أدت إلى إصابة عدة أشخاص بينهم صحفيان محليان.

وفي رفح، قالت إسرائيل إنها تهدف إلى تفكيك آخر كتائب الجناح المسلح لحماس، لكن سكانا ذكروا أن الدبابات توغلت في مواقع بشمال المدينة، وسيطرت على موقع على تل في الغرب وسط معارك عنيفة مع مقاتلين بقيادة حماس.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته واصلت عملياتها في رفح، وقضت على العديد من المسلحين خلال اليوم الماضي في تل السلطان في الجانب الغربي من المدينة. وفي وسط غزة قال الجيش إنه شن هجمات على البنية التحتية للمسلحين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضا أنه أصاب مبنى يستخدمه مسلحون فلسطينيون في دير البلح وسط قطاع غزة، قائلا "إن المسلحين كانوا ينفذون عمليات من منطقة إنسانية".

واتهمت حماس باستغلال المباني المدنية والسكان لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه الحركة وفصائل أخرى، وتصفه بأنه "أكذوبة" لتبرير مثل هذه الهجمات.

وفشلت حتى الآن جهود وقف إطلاق النار بقيادة قطر ومصر وبدعم من الولايات المتحدة؛ بسبب خلافات بين الطرفين اللذين يتبادلان اللوم في الوصول إلى طريق مسدود.