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العالم العربي

قياديان حوثيان يقتلان يمنياً أثناء محاولة السطو على أرضه

قياديان حوثيان يقتلان يمنياً أثناء محاولة السطو على أرضه
عناصر حوثية في صنعاءالمصدر: أ ف ب
صلاح قعشة
صلاح قعشة
16 يوليو 2024، 12:48 ص

أقدم قياديان في ميليشيا الحوثي على قتل مواطن يمني يدعى نايف العماري، بعد أن دافع عن أرضه التي حاول القياديان السطو عليها في مديرية القفر بمحافظة  إب .

وأصيب القياديان بجروح بالغة، أثناء الاشتباك بالسلاح الناري مع العماري.

وقالت مصادر قبلية لـ"إرم نيوز" إن "الاشتباك المسلح وقع إثر محاولة القياديين الحوثيين فؤاد معوضة وعبدالجليل معوضة، نهب الأرض التابعة للمواطن نايف العماري".

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وبحسب المصادر، فإن أحدهما وهو "عبد الجليل معوضة، يشغل منصب مدير وحدة مبيعات القات في دائرة ضرائب محافظة ذمار"، موضحة انه "تم نقل القياديين إلى المستشفى بحالة صحية حرجة".

وتشهد محافظة إب تصاعدا متزايدا لحالات نهب أراضي المواطنين من قبل قيادات حوثية، نتج عن غالبيتها عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

 

اليمنالحوثيونالقات

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