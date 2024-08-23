3 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان | إرم نيوز

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر، جراء غارة جوّية إسرائيلية استهدفت بلدة طير حرفا جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مهاجمة أهداف لميليشيا "حزب الله والقضاء على خلية" له في منطقة طير حرفا في قضاء صور جنوب لبنان.

وقال في بيان: "رصدت قوات الفرقة 146 خلية (تابعة للحزب) كانت تخطط لتنفيذ إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وقامت القوة بتوجيه طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قضت على الخلية في منطقة طير حرفا في جنوب لبنان".

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وأشار في البيان، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، إلى أنه "بعد القضاء على الخلية، تم رصد إطلاق صاروخ من منطقة الهجوم، ما يدل على وجود وسائل قتالية وصواريخ في المكان".

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أهدافًا في منطقة شبعا جنوب لبنان، وفق البيان، الذي لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

ولم يصدر بيان عن "حزب الله" بشأن ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

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وكثَّفت إسرائيل غاراتها على قرى وبلدات جنوب لبنان، غداة أحد أكثر الأيام كثافة بالهجمات من جانب "حزب الله"، إذ رصد الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، إطلاق 60 صاروخًا من لبنان.

وتتأهب إسرائيل منذ 3 أسابيع لرد انتقامي من "حزب الله" على اغتيالها القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، في العاصمة اللبنانية بيروت في الـ30 من يوليو/ تموز الماضي.