ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة "يا واش يا واش"، لأمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وذلك في آخر خطاب له بشأن "الرد على إسرائيل".

وتفاعل متابعون مع تلك الجملة التركية "المثيرة للجدل"، والتي تعني "بهدوء" أو "على مهل.. وببطء".

وسخر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي من أن العبارة قد تكون "شعار المرحلة المقبلة" من قبل "حزب الله" في التعامل مع الضربات التي يتلقاها من إسرائيل.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها الثلاثاء: "كما ذكرت في التشييع، التصرف بروية... بأناة... بتأني وأيضا بشجاعة وليس بانفعال. إنو يلا ضربني قومو لنضرب... يا واش يا واش... شوي شوي".

وجاءت ردود الأفعال على كلمة نصر الله على موقع "إكس"، ونستعرض بعضا منها: