مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": جرحى شمال غزة ينزفون على الطرقات دون إسعاف

"الجرحى في كل مكان في شوارع شمال غزة وتحديدًا مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا.. ينزفون على الطرقات وفي الأزقة دون مقدرة الطواقم الإسعافية على الوصول إليهم"، بهذا الوصف بدأ رئيس خلية الأزمة للهلال الأحمر الفلسطيني في شمال غزة الدكتور محمد صلاح حديثه الخاص لـ"إرم نيوز".

وأضاف صلاح، أن القطاع الصحي في شمال قطاع غزة، قد دُمر تمامًا بفعل إجراءات القصف الإسرائيلي المتواصل على البيوت والمنازل، وقطع إمدادات الوقود، بالإضافة إلى نفاد المستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن الأزمة تضاعفت بسبب إخراج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، وكذلك مستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي يتعرض له مستشفى العودة في تل الزعتر، الأمر الذي أدى إلى مقتل العديد من الجرحى بسبب عدم القدرة على تقديم الخدمة العلاجية لهم.