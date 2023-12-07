مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": جرحى شمال غزة ينزفون على الطرقات دون إسعاف
"الجرحى في كل مكان في شوارع شمال غزة وتحديدًا مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا.. ينزفون على الطرقات وفي الأزقة دون مقدرة الطواقم الإسعافية على الوصول إليهم"، بهذا الوصف بدأ رئيس خلية الأزمة للهلال الأحمر الفلسطيني في شمال غزة الدكتور محمد صلاح حديثه الخاص لـ"إرم نيوز".
وأضاف صلاح، أن القطاع الصحي في شمال قطاع غزة، قد دُمر تمامًا بفعل إجراءات القصف الإسرائيلي المتواصل على البيوت والمنازل، وقطع إمدادات الوقود، بالإضافة إلى نفاد المستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى.
وأشار المسؤول الطبي إلى أن الأزمة تضاعفت بسبب إخراج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، وكذلك مستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي يتعرض له مستشفى العودة في تل الزعتر، الأمر الذي أدى إلى مقتل العديد من الجرحى بسبب عدم القدرة على تقديم الخدمة العلاجية لهم.
"الجرحى باتوا في عداد الأموات"
وأوضح صلاح، أن "المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسط مخيم جباليا، تكدست غرفه وأروقته بأكملها بالجرحى، وبعضهم أصيب بجراح خطيرة لا يمكننا التعامل معها بسبب عدم وجود غرف عمليات كافية أو إمكانات طبية ضرورية جدًا لإجراء الجراحات المعقدة".
وبيّن أن "الهلال الأحمر الفلسطيني على تواصل دائم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إنشاء ممرات آمنة لطواقم الإسعاف لإجلاء بعض الجرحى إلى المستشفى المعمداني، وفي كثير من الأحيان لم نستطع الحصول على إذن بالمرور من قبل الجيش الإسرائيلي".
وختم صلاح حديثه بالقول: "إن كارثية المشهد الصحي في شمال غزة لا يمكن وصفها على الإطلاق، والجيش الإسرائيلي دمر المنظومة الصحية عن آخرها، ويؤسفني القول إن الجرحى في شمال غزة باتوا في عداد الأموات، حيث لا يمكن تقديم أي خدمة علاجية في ظل هذا الوضع القائم".
حصار مستشفى العودة
من جهته، قال الممرض حسام المدهون الموجود في مستشفى العودة: "لا تزال الدبابات والآليات العسكرية تحاصر مستشفى العودة من عدة محاور، وتمنع دخول وخروج أي شخص، فضلًا عن وجود عدد من القناصة على أسطح البنايات المحيطة بالمستشفى تقوم بإطلاق النار تجاه أي شخص يُطل برأسه من أحد المباني".
وأضاف المدهون لـ"إرم نيوز": "نعاني داخل المستشفى من نفاد في الوقود، وعجز كبير في المستلزمات الصحية والطبية، لا سيما أن المستشفى لم يصله أي مساعدات إغاثية أو طبية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، الأمر الذي فاقم حجم الأزمة الصحية، وحال دون إمكانية تقديم الخدمة العلاجية للجرحى".
وأشار إلى أن "العملية البرية على شمال غزة دمّرت المنظومة الطبية، وشلّت عمل الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، فأصبح الجرحى يصلون إلى المستشفى، في أفضل الأحوال، على عربات الأحصنة والحمير في ظروف صحية مأساوية".