أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قائد قوة في وحدة "الرضوان" التابعة لميليشيا "حزب الله"، يدعى حسين إبراهيم كاسب، عبر هجوم بطائرة مسيرة بمدينة صور جنوبي لبنان.

وفي بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس"، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم القضاء على قائد قوة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله".

وأضاف الجيش أن "القتيل يدعى حسين إبراهيم كاسب، وتم القضاء عليه في غارة بطائرة مسيرة في صور"، وفق ما جاء عبر وكالة "الأناضول".

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بـ"استشهاد شخص على دراجة نارية في غارة إسرائيلية في مدينة صور جنوبي البلاد"، دون مزيد من التفاصيل حول هويته.

ولم تعلق ميليشيا حزب الله على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه.