قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن التقييم العام يشير إلى أن ميليشيا حزب الله من المرجح أن تهاجم أولًا، في إطار الرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي العسكري في الميليشيا، فؤاد شكر، ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الهجوم قد يكون نهاية هذا الأسبوع (السبت أو الأحد).

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمارسون ضغوطًا على إيران و"حزب الله" حتى لا تردا على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وفؤاد شكر في بيروت.

وأفاد الموقع أن الوسطاء سيقضون الأيام القليلة المقبلة في محاولة سد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس قبل الجولة النهائية من المفاوضات بين الطرفين، والمقرر عقدها في 15 أغسطس/آب الحالي.

وأكد أن أهمية نتائج الأسبوع المقبل ستشير إلى ما إذا كانت المنطقة ستغرق بشكل أعمق في أزمة وحرب دائمة أوسع، أو ما إذا كان هناك، لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تغيير كبير.