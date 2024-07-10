ردا على حزب الله.. إسرائيل تقصف أهدافا للجيش السوري في الجولان

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الدبابات والمدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافا للجيش السوري "انتهكت" اتفاق نزع السلاح الموقع عام 1974، في منطقة هضبة الجولان.

وذكر الجيش في بيان، بعد يوم من مقتل زوجين إسرائيليين بصاروخ أطلقته جماعة "حزب الله" اللبنانية على الجولان: "يعتبر جيش الدفاع الإسرائيلي الجيش السوري مسؤولا عن أي شيء يحدث على أراضيه ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق نزع السلاح"، بحسب وكالة "رويترز".

والثلاثاء، أدى قصف لميليشيا "حزب الله" بعشرات الصواريخ على هضبة الجولان إلى مقتل إسرائيليين اثنين.

وجاء ذلك في رد على مقتل حارس شخصي سابق لأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله بغارة جوية إسرائيلية.