قتلى وجرحى بقصف اسرائيلي على منزل في دير البلح
استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا بمدينة دير البلح ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف منزلًا مأهولًا بالمدنيين في منطقة الحكر بمدينة دير البلح ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و8 جرحى وما زال العدد مرشحًا للزيادة.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن صاروخين على الأقل سقطا على منزل يعود لعائلة خطاب في منطقة الحكر بمدينة دير البلح ما أحدث دمارًا هائلًا في المنطقة وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، حيث تم إجلاء حوالي 4 قتلى و8 جرحى حتى اللحظة، مشيرين إلى أنه ما زال هناك الكثير تحت الأنقاض.
يُذكر أن مدينة دير البلح هي من الأماكن الآمنة بحسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي الذي يطالب المدنيين في باقي مناطق المحافظة الوسطى بالنزوح إليها.