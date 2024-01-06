قتلى وجرحى بقصف اسرائيلي على منزل في دير البلح

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن صاروخين على الأقل سقطا على منزل يعود لعائلة خطاب في منطقة الحكر بمدينة دير البلح ما أحدث دمارًا هائلًا في المنطقة وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، حيث تم إجلاء حوالي 4 قتلى و8 جرحى حتى اللحظة، مشيرين إلى أنه ما زال هناك الكثير تحت الأنقاض.

يُذكر أن مدينة دير البلح هي من الأماكن الآمنة بحسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي الذي يطالب المدنيين في باقي مناطق المحافظة الوسطى بالنزوح إليها.