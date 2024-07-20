انتقدت الولايات المتحدة الرأي، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها وكالة "رويترز"، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي، ويعرقل قضية السلام".

وأضاف "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

وقالت المحكمة الدولية يوم أمس الجمعة في رأي استشاري غير ملزم أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن".