فريد كمال

قدر مسؤول كبير في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تكلفة الهجوم الاستباقي الإسرائيلي على حزب الله وصلت إلى نصف مليار شيكل، أي نحو 125 مليون دولار.

وقال المسؤول الإسرائيلي لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية إن حساب حوالي 4000 قنبلة JDAM (كلفة الواحدة منها 25 ألف دولار) يصل إلى حوالي 100 مليون دولار".

وأضاف أن "تشغيل نحو 100 طائرة لمدة ست ساعات تقدر بـ 18 مليون دولار إضافية، فضلا عن تشغيل الطائرات بدون طيار لمدة 12 ساعة تقريبا بنحو 1.08 مليون دولار". كل هذا دون حساب التكاليف المطلوبة مثل المقابل المادي للمشغلين.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه "على الرغم من الإنفاق الكبير على الهجوم، فإن الضرر المحتمل للأصول الإستراتيجية في وسط إسرائيل جراء ضربات حزب الله التي أُجْهِضَت، كان سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر بكثير".

وقدّر الخبير الإسرائيلي تكلفة اعتراض القبة الحديدية حاليا بنحو 30 ألف دولار، واستخدام مقلاع داود بنحو 700 ألف دولار. فيما تبلغ تكلفة استخدام نظام Arrow 2 بمليون ونصف المليون دولار ونظام Arrow 3 بمليوني دولار.