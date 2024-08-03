أظهرت الأرقام النهائية لقوائم المترشحين لانتخابات مجلس النواب الأردني (البرلمان)، ترشح 199 قائمة انتخابية، تضم 1651 مترشحًا، بينهم 82 نائبًا سابقًا، فيما بلغت نسبة المترشحات 24%.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد الرواشدة، إن القوائم التي ترشحت للمنافسة على مستوى المحافظات المحلية بلغت 174 قائمة، ضمت 954 مترشحًا، يتنافسون على 97 مقعدًا في البرلمان، خصصت وفق القانون للدوائر المحلية.

وأوضح الرواشدة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن القوائم الحزبية المترشحة على مستوى المملكة بلغت 25 قائمة، تضم 697 مترشحًا يمثلون 36 حزبًا، ويتنافسون على 41 مقعدًا خصصها القانون للأحزاب السياسية.

وأضاف الرواشدة أن عدة جهات أبدت رغبة في المشاركة بالرقابة على الانتخابات، بينها بعثة من الاتحاد الأوروبي تضم 100 مراقب، بالإضافة لجامعة الدول العربية ومنظمات محلية ودولية.

أخبار ذات علاقة إخوان الأردن يعلنون قوائمهم لخوض الانتخابات البرلمانية

وفي ذات السياق، قال مدير برنامج راصد للرقابة على الانتخابات، عمرو النوايسة، إن البيانات التي رصدت أظهرت ترشح 82 عضوًا من مجالس النواب السابقة، فيما بلغت نسبة النساء بين المرشحين 24%.

وأضاف النوايسة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن محافظة الكرك جنوبي العاصمة الأردنية كانت الأعلى بعدد القوائم المترشحة بواقع 17 قائمة، فيما كانت دائرة بدو الجنوب الأقل عددًا بواقع 5 قوائم مترشحة.

وأوضح أن البيانات أظهرت أن 71% من المترشحين ينضوون تحت مظلة الأحزاب، مشيرًا إلى أن أكثر الأحزاب من حيث عدد المترشحين، هما حزبا إرادة والميثاق، وهما حزبان وسطيان وطنيان، تلاهما الحزب الوطني الإسلامي ثم حزب تقدم والاتحاد الوطني، وجاء سادسًا حزب جبهة العمل الإسلامي المحسوب على الإخوان المسلمين.

وكان الخبير في الشؤون الانتخابية، عامر بني عامر، قد توقع في حديث سابق لـ"إرم نيوز" أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، مرجحًا أن تتراوح بين (35 – 38)%، مقارنة مع 29.9% في الانتخابات الأخيرة عام 2020.

وأرجع بني عامر السبب في ذلك إلى الزخم الحزبي المتوقع في المناطق المختلفة، بالنظر إلى قانون الانتخاب الحالي، الذي خصص 41 مقعدًا للأحزاب.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب المقبل، وفق قانون جديد أُقِرّ عام 2022، وبموجبه يبلغ عدد أعضاء المجلس 138 عضوًا، منهم 18 عبر نظام الكوتا للمرأة، بعد أن كانت تشغل 15 مقعدًا.

وجرى كذلك تخصيص 41 مقعدًا للقوائم الحزبية على مستوى المملكة، حيث اشترط القانون أن تُضَمَّن امرأة وشاب دون 35 عامًا في الأسماء الخمسة الأولى من مرشحيها، فيما تخصص بقية المقاعد للقوائم على مستوى المحافظات الأردنية البالغة 12 محافظة.