أكد خبراء ومحللون سياسيون أن إسرائيل نجحت في تحييد جبهتي الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل عن الحرب الدائرة مع حركة حماس في قطاع غزة، بالرغم من بعض "الحوادث الفردية".

ومع بداية الحرب، شنت إسرائيل حملات اعتقالات في الضفة الغربية، كما منعت أي نشاطات ضد الحرب في غزة، وكثفت تواجدها العسكري والأمني في مناطق الضفة والمدن العربية في الداخل، وأصدرت أحكامًا بالاعتقال الإداري ضد عدد كبير من الفلسطينيين.

وحال ذلك دون تكرار سيناريو 2021، حين شهدت مناطق الضفة الغربية والمدن العربية في الداخل توترًا أمنيًّا وتظاهرات، بالتزامن مع المواجهة العسكرية التي اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وحماس في ذلك العام.

إسرائيل كانت تدرك سعي حماس لإشعال جميع الجبهات أسعد غانم، أكاديمي

أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، أسعد غانم، قال إن "إسرائيل كانت متيقظة منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب في غزة لضرورة تحييد جبهتي الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل عن الصراع الدائر مع حماس في القطاع".

وأوضح غانم، لـ"إرم نيوز"، أن "التجربة الإسرائيلية إبان المواجهة العسكرية عام 2021 كانت حاضرة بقوة، خاصة أن إسرائيل كانت تدرك سعي حماس لإشعال جميع الجبهات، وضمان عدم اقتصار الحرب على غزة".

وأضاف أن "الأساليب الأمنية والعسكرية التي اتبعتها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي نجحت في تحييد الجبهتين الرئيسيتين بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو"، مؤكدًا أن هذا "يخالف حسابات حماس العسكرية والأمنية".

وبين أن "إسرائيل تدرك الخطر الأمني عليها من اشتعال جبهتي الضفة والداخل، على اعتبار أنهما في العمق الإسرائيلي، وأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة العمليات الأمنية الفردية، خاصة أن تل أبيب تواجه صعوبة في التصدي لها".

وأشار غانم إلى أن "ذلك خفف الضغط الداخلي على المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل، ووضع توجهات جديدة للصراع مع الفلسطينيين".

وتابع بالقول: "مكَّن ذلك من إفشال أبرز مخططات حماس المتعلقة بالربط بين مختلف الجبهات أو ما تُطلق عليه مُسمى وحدة الساحات".

إسرائيل استغلت حسابات حماس الخاطئة مصطفى قبها، محلل سياسي

ويرى المحلل السياسي، مصطفى قبها، أن "تحييد الضفة وفلسطينيي الداخل عن حرب غزة كان هدفًا استراتيجيًّا نجحت إسرائيل في تحقيقه بعد فترة وجيزة من المواجهة مع حركة حماس"، معتبرًا أن الحركة فشلت في إشعال الجبهتين.

وقال قبها، لـ"إرم نيوز"، إن "حماس عوّلت على إشعال جبهتي الضفة والداخل بشكل أساسي على اعتبار أنهما داخل العمق الإسرائيلي، ويمكن أن تشكلا أقوى وسائل الضغط على حكومة نتنياهو من أجل الرضوخ لمطالب الحركة".

وأوضح أن "حسابات حماس كانت ترتكز على محاصرة حكومة نتنياهو بالملفات الأمنية والعسكرية والسياسية المعقدة، ما يجبرها على تقصير أمد الحرب، والقبول بالتوصل لصفقة تبادل أسرى كبيرة بفترة وجيزة".

وأضاف: "حكومة نتنياهو نجحت في تغيير المعادلة بتحييد الجبهتين، وحافظت على جانب كبير من الاستقرار الأمني، علاوة على أنها حصلت على مساحة أكبر في العمل العسكري شمالي الضفة الغربية، وتمكنت من تخفيف وتيرة العمليات المسلحة الفلسطينية للحد الأدنى".

ورأى أن "إسرائيل استغلت حسابات حماس الخاطئة والتقديرات غير المحسوبة، لتحقيق أهداف عسكرية وأمنية وسياسية كانت بعيدة المنال".

وقال إن "الحرب حال انقضائها ستفرض واقعًا جديدًا يفصل مختلف الجبهات عن بعضها".