ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر منصة تابعة لحزب الله في منطقة سجد بجنوب لبنان، أطلقت منها مسيرة ناحية هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مهاجمته لأهداف وبنى تحتية استراتيجية تابعة لـحزب الله جنوب لبنان.

وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، أن الصواريخ والقذائف التي أطلقها حزب الله في وقت سابق، الأربعاء، تسببت في اندلاع حريق في غابة بالقرب من مدينة صفد شمالي البلاد.

ونقلت الإذاعة عن المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية آفي أشكنازي، أن هناك "حرباً نفسية" تُدار في منطقة الشمال الإسرائيلي، حيث يرسل حزب الله طائرات دون طيار لإثارة الرعب في نفوس المستوطنين في تلك المنطقة.

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وأوضح أشكنازي، أن هجوم الطائرات دون طيار الذي قام به حزب الله، الثلاثاء، على مدينة نهاريا بالشمال هو حرب نفسية على أهل المدينة الذين يحبسون أنفسهم في منازلهم.

وأشار إلى أن كل طرف، سواء الجيش الإسرائيلي أو حزب الله، حينما لا يرغب في تصعيد الوضع العسكري في المنطقة، فإنه يدير حرب نفسية على الطرف الآخر، وهو ما يقوم به الحزب في مستوطنات شمالي إسرائيل.