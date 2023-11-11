نصرالله: الجبهة اللبنانية ستبقى "ضاغطة" دعمًا لغزة

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم، إن الجبهة اللبنانية ستبقى جبهة ضاغطة دعما لغزة، وإن العمليات ضد إسرائيل متواصلة عبرها وبشكل يومي.

وأضاف نصرالله في كلمة مجدولة بمناسبة "يوم الشهيد" هي الثانية له منذ بدء حرب غزة ودخول الجبهة اللبنانية في المناوشات المحدودة مع إسرائيل، أن "الميدان هو الذي يفعل ويتكلم، ونأتي نحن لنعبّر عن فعل الميدان".

وأشار إلى حصول "ارتقاء في عمل المقاومة كما ونوعا وعمقا"، قائلا: "لأول مرة نستخدم المسيرات الهجومية الانقضاضية، وصواريخ بركان الذي يزن الواحد منها بين 300 كغم و500 كغم"، وصولا إلى الكاتيوشا التي تم استخدامها لأول مرة بقصف مستوطنة كريات شمونة، ردا على استهداف الشقيقات الثلاث وجدتهن".

وتحدث نصرالله عن "الظروف الصعبة التي تقاتل فيها المقاومة في غزة في مواجهة أقوى ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، دون أن تقدم هذه الألوية صورة النصر الكبير المطلوبة، أو صورة انكسار المقاومة الفلسطينية، التي تقاتل ببسالة".