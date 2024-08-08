أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها ستتخذ ردًا "غير متناسب" ضد "حزب الله" اللبناني إذا تعرض المدنيون للأذى في رد الميليشيا على اغتيال أحد قادتها العسكريين، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين.

وتزايدت التوترات في الشرق الأوسط بعد اغتيال القيادي العسكري في ميليشيا "حزب الله" فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت، وزعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أن حزب الله وإيران قد يشنان هجمات ضد إسرائيل في الأيام المقبلة، لكن توقيت الهجمات ومداها لا يزالان غير محددين.

في خطاب له يوم الثلاثاء، أكد حسن نصر الله، زعيم حزب الله، أن الميليشيا سترد على اغتيال شكر.

وقبل ساعات من خطاب نصر الله، نشر إبراهيم الأمين، رئيس تحرير صحيفة الأخبار اللبنانية والمقرب من الحزب، مقالًا أشار فيه إلى احتمال استهداف الحزب لتل أبيب في إطار رده على مقتل شكر.

وقد فسر المسؤولون الإسرائيليون هذا المقال على أنه يشير إلى أن "حزب الله" قد يستهدف مقر جيش الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب أو مقر الموساد وقواعد استخباراتية رئيسية أخرى في شمال المدينة، والتي تقع جميعها بالقرب من الأحياء السكنية. وفي حالة وجود خطأ في التصويب، من المحتمل أن يلحق الضرر بالمدنيين، بحسب "أكسيوس".