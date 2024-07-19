أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن المرشح المحتمل إلى الانتخابات الرئاسية والأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي 8 أشهر ومنعه من الترشح مدى الحياة، وفق ما أفاد مصدر قضائي تونسي مطلع "إرم نيوز" اليوم الجمعة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام إن "الحكم جاء بسبب تهم تتعلق بتقديم مبالغ مالية من أجل التأثير على الناخبين في انتخابات 2019''.

ويأتي هذا الحكم مع إعلان السلطات التونسية أن الانتخابات الرئاسية ستجري يوم 6 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، وسارع المرايحي رفقة العشرات من الشخصيات السياسية والمنتمية إلى النخب في البلاد لإعلان نوايا ترشحهم.

ومن شأن هذا الحكم أن يهدد باستبعاد الرجل باكرا من هذا السباق وهو الذي اتهم في وقت سابق الرئيس قيس سعيد، بمحاولة إعادة تونس إلى "نادي الديكتاتورية".

ولم يعلن الرئيس قيس سعيد بعد عن ترشحه إلى ولاية جديدة، لكنه ألمح في وقت سابق إلى ذلك في خضم أزمة سياسية حادة بينه وبين قوى المعارضة المشتتة والمنقسمة على نفسها.

يشار إلى أن القضاء التونسي رفض أمس الخميس الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي أعلنت عزمها الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وذلك بعد ساعات من الإفراج عن القيادي بحزبها وسام الشعري بحسب ما أفاد مصدر مطلع من داخل حزبها "إرم نيوز".

وتواجه عبير موسي عدة تهم من بينها التجمهر في محيط القصر الرئاسي بقرطاج.