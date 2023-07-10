الأردن يعلن عن تسهيلات جديدة لأبناء القدس

تعتزم وزارة الداخلية الأردنية، الإعلان عن تسهيلات جديدة لأبناء مدينة القدس، للتخفيف عنهم في ظل ما تتعرض له المدينة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اطلع عليه "إرم نيوز" إنها ستعقد مؤتمرا صحيفا، يوم الاثنين، ستكشف من خلاله تفاصيل التسهيلات الجديدة التي ستقدم لأبناء القدس.

وبموجب هذه التسهيلات سيتم "قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لأول مرة دون تحديد سن معينة، وكذلك السماح للمواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا، والمتزوج من مواطنة مقدسية تحمل هوية مقدسية بالتقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف".

وأكدت الداخلية الأردنية، بأنها ستسمح "للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت (ضفة غربية) وزوجه مقدسي يحمل الهوية المقدسية والرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت، بالتقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس، وفقا للرسوم والتعليمات المعتمدة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات".