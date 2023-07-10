الأردن يعلن عن تسهيلات جديدة لأبناء القدس
تعتزم وزارة الداخلية الأردنية، الإعلان عن تسهيلات جديدة لأبناء مدينة القدس، للتخفيف عنهم في ظل ما تتعرض له المدينة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان اطلع عليه "إرم نيوز" إنها ستعقد مؤتمرا صحيفا، يوم الاثنين، ستكشف من خلاله تفاصيل التسهيلات الجديدة التي ستقدم لأبناء القدس.
وبموجب هذه التسهيلات سيتم "قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لأول مرة دون تحديد سن معينة، وكذلك السماح للمواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا، والمتزوج من مواطنة مقدسية تحمل هوية مقدسية بالتقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف".
وأكدت الداخلية الأردنية، بأنها ستسمح "للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت (ضفة غربية) وزوجه مقدسي يحمل الهوية المقدسية والرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت، بالتقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس، وفقا للرسوم والتعليمات المعتمدة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات".
والأردن هو صاحب الوصاية الدينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويتولّاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وتقع على عمّان "مسؤولية دولية" وفقا لالتزامات الدول والقرارات الدولية، بحماية المقدسات في القدس.
ويؤكد الأردن أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلّقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مستنداً في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار إسرائيل ضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمةً موحدة قرارٌ باطل.