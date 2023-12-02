جنوب غزة.. سكان ونازحون بين ناري القصف والتشرد

تحت وطأة القصف الجوي الإسرائيلي، قال بعض من لاذوا بجنوب قطاع غزة بعد الفرار من منازلهم في وقت سابق من الحرب، اليوم السبت، إنهم لا يعرفون الآن مكانا آمنا ليذهبوا إليه.

وصارت خان يونس محورا للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بعد استئناف القتال، أمس الجمعة، في أعقاب انهيار هدنة استمرت أسبوعا. وشهدت المدينة قفزة في عدد قاطنيها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فر إلى الجنوب مئات الآلاف من سكان شمال القطاع الفلسطيني.

ويمكث بعض النازحين في خيام والبعض الآخر في مدارس. وينام آخرون على الدرج أو أمام عدد قليل من المستشفيات التي لا تزال في الخدمة. فيما قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن أحد المستشفيات "مثل فيلم رعب" في ظل انتظار مئات الأطفال والكبار لتلقي العلاج.

وتهكم أبو وائل نصر الله (80 عاما) على أحدث أوامر الجيش الإسرائيلي بالتوجه جنوبا إلى رفح المتاخمة لمصر، في منشورات أُلقيت من السماء فوق عدة أحياء في خان يونس.

وقال نصر الله: "وهذا كلام برضو فاضي"، لافتا إلى أنه وأسرته سيبقون في مكانهم لأنهم خسروا كل شيء بالفعل.

وأضاف: "ما فيش حاجة نخاف عليها. بيوتنا راحت وأملاكنا راحت وأموالنا راحت والولاد اللي استشهدوا راحوا واللي ماتوا راحوا والمكسحين اللي في المستشفيات. علاش بدنا نبكي؟".