أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن السلطات التونسية تمكنت من القبض على المُتهمين في محاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

بيان وزير الداخلية المكلف حول تسليم المتهمين في واقعة محاولة اغتيال المواطن "عبدالمجيد مليقطة" Posted by ‎وزارة الداخلية - ليبيا‎ on Wednesday, July 24, 2024

وسبق أن أعلن مكتب النائب العام الليبي إحباط محاولة اغتيال استهدفت مليقطة، عن طريق سيارة مفخخة بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس.

وقالت الداخلية الليبية إن المتهمين 4 أشخاص، فروا إلى التراب التونسي بعد القيام بجريمتهم، وتم التنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وقُبض عليهم في تونس.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع السلطات التونسية على تسليم المتهمين إلى السلطات الليبية، وجلبهم إلى مكتب النائب العام.