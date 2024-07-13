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العالم العربي

حنون تنسحب من سباق الرئاسة الجزائرية

حنون تنسحب من سباق الرئاسة الجزائرية
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنونالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 4:08 م

قررت الأمينة العامة لحزب العمال  الجزائري لويزة حنون الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أيام من إغلاق باب إيداع الملفات، بسبب ما وصفته بـ"ظروف سياسية لإقصائها من المشاركة".

وقالت حنون في ختام اجتماع استثنائي للمكتب السياسي لحزبها، السبت، "قررت اليوم ألا أكون جزءًا من عملية لا تكرس حرية الترشح التامة".

وتحدثت زعيمة الحزب اليساري عن استهدافها بشكل شخصي، قائلة: "تثبت المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها عن وجود نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات، وعلى نفس المنوال، الدوس على حق الشعب في الاختيار الحر بين البرامج"، وفق تعبيرها.

 

 

وطبقًا للقرار الذي اتّخذه أعضاء المكتب السياسي بالإجماع، أعلن الحزب رسميًا عدم مشاركة حنون في المسار الانتخابي المتعلّق بالرئاسيات المقبلة كليًا، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة للترشح وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت يوم 7 سبتمبر أيلول المقبل.

وكانت حنون، المدافعة عن تطبيق أفكار اشتراكية تتعلق برفض الخصخصة والدفاع عن المؤسسات العمومية، شاركت سابقًا ثلاث مرات في انتخابات الرئاسة.

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