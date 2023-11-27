العراق يحذر من اندلاع صراع إقليمي إذا استؤنفت حرب غزة

قال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للشؤون الخارجية، إن العراق يعتقد أن المنطقة قد تشهد صراعا إقليميا ما لم تتحول الهدنة الحالية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتشن فصائل مسلحة متحالفة مع إيران في المنطقة، ومنها حزب الله اللبناني والعديد من الفصائل العراقية، هجمات شبه يومية على القوات الإسرائيلية والأمريكية؛ ردا على القصف الإسرائيلي المدمر لغزة والذي جاء في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

لكن لم ترد أنباء عن وقوع هجمات على القوات الأمريكية في العراق أو سوريا منذ أن بدأت إسرائيل وحماس هدنة أربعة أيام، الأسبوع الماضي، مقارنة بأكثر من 70 هجوما في الأسابيع السابقة.

وأعلنت بعض الفصائل العراقية المسلحة الرئيسية التي تقف وراء الهجمات الأخيرة، ومنها كتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها أشارت إلى أنها ستستأنف الهجمات إذا انتهت الهدنة.