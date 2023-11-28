إضافةً لملف الرهائن.. ما هي أوراق التفاوض التي تملكها حماس؟

تتزايد التساؤلات بشأن الأوراق التي تمتلكها حركة حماس للتفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، وتحقيق أهدافها أو جزء منها، خصوصا في ظل حدوث هدنة مؤقتة بالفعل ومن ثم تمديدها يومين.

ورغم أن قضية الأسرى هي الأهم بالنسبة لإسرائيل، إلا أن مختصين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يرون أن حماس تمتلك عدداً من أوراق القوة التي يمكن أن تحسن موقفها في مفاوضات التهدئة الشاملة.

ملفات رئيسية

وقال المحلل السياسي نظير مجلي إن "حماس وجناحها المسلح تدرك أهمية الملف الأمني بالنسبة لإسرائيل، وأهمية الحفاظ على الهدوء في مختلف الجبهات، وتحديداً الجبهة الجنوبية، وهو ما تستغله حماس في المفاوضات".

وأوضح مجلي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حماس تفاوض إسرائيل للحفاظ على الهدوء وتوفير الأمن لسكان الجنوب وغلاف غزة، مقابل هدوء عسكري مع غزة ومكاسب اقتصادية تعزز حكم الحركة لقطاع غزة".

وأكد: "يضاف إلى ذلك امتلاك حماس ملفاً أمنياً عن جنود وضباط وجنرالات في الجيش الإسرائيلي، والإسرائيليين الذين يعيشون في غلاف غزة، وهو الملف الذي حصلت عليه من اختراقات سيبرانية نفذها مهندسون تابعون لها ولحلفائها في المنطقة".

أما الملف الثالث لدى حماس في هذه الجولة، وفق مجلي، فهو الموقف العربي الموحد من محاولة إسرائيل تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وهو الأمر الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى رأس الأولويات عربياً ودولياً.