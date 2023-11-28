إضافةً لملف الرهائن.. ما هي أوراق التفاوض التي تملكها حماس؟
تتزايد التساؤلات بشأن الأوراق التي تمتلكها حركة حماس للتفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، وتحقيق أهدافها أو جزء منها، خصوصا في ظل حدوث هدنة مؤقتة بالفعل ومن ثم تمديدها يومين.
ورغم أن قضية الأسرى هي الأهم بالنسبة لإسرائيل، إلا أن مختصين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يرون أن حماس تمتلك عدداً من أوراق القوة التي يمكن أن تحسن موقفها في مفاوضات التهدئة الشاملة.
ملفات رئيسية
وقال المحلل السياسي نظير مجلي إن "حماس وجناحها المسلح تدرك أهمية الملف الأمني بالنسبة لإسرائيل، وأهمية الحفاظ على الهدوء في مختلف الجبهات، وتحديداً الجبهة الجنوبية، وهو ما تستغله حماس في المفاوضات".
وأوضح مجلي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حماس تفاوض إسرائيل للحفاظ على الهدوء وتوفير الأمن لسكان الجنوب وغلاف غزة، مقابل هدوء عسكري مع غزة ومكاسب اقتصادية تعزز حكم الحركة لقطاع غزة".
وأكد: "يضاف إلى ذلك امتلاك حماس ملفاً أمنياً عن جنود وضباط وجنرالات في الجيش الإسرائيلي، والإسرائيليين الذين يعيشون في غلاف غزة، وهو الملف الذي حصلت عليه من اختراقات سيبرانية نفذها مهندسون تابعون لها ولحلفائها في المنطقة".
أما الملف الثالث لدى حماس في هذه الجولة، وفق مجلي، فهو الموقف العربي الموحد من محاولة إسرائيل تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وهو الأمر الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى رأس الأولويات عربياً ودولياً.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وأشار إلى أن "الحرب الإسرائيلية حركت العالم، ودفعت الولايات المتحدة لإجراء حوار مع الدول العربية؛ من أجل تقديم حل للفلسطينيين يقوم على أساس إقامة دولة لهم على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".
وأضاف: "الخطوة الأولى في هذا المقترح هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يليها بحث الوسائل المتاحة لإقامة هذه الدولة"، مشدداً على أن الدور العربي هو الأهم والأبرز في الصراع الحالي مع إسرائيل، وهو من غيّر موازين القوى.
وأكد مجلي أن "ذلك يأتي في إطار الحديث أيضاً عن تغيير القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية واستبدالهما بقيادتين تقبلان بالحلول السلمية"، مبيناً أن الهدنة المقبلة بين حماس وإسرائيل ستكون الأطول والأكثر هدوءا، وفق تقديره.
أوراق عسكرية
ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، أن "حماس تراهن في مفاوضاتها مع إسرائيل بشكل أساسي على ملف الأسرى والمحتجزين"، مؤكداً أن الحركة تدرك حساسية هذا الملف والضغط الذي يمارس على الحكومة الإسرائيلية بشأنه.
وقال صباغ، لـ"إرم نيوز"، إن "حماس ورغم أهمية الملف، إلا أنها تراهن على تطور قدراتها العسكرية والأمنية في الصراع مع إسرائيل، وعلى دعم حلفائها الإقليميين في هذا الأمر، وهو ما يُحدث فارقا بالنسبة لها".
وأضاف: "من أوراق القوة لدى حماس في مفاوضاتها الحالية مع إسرائيل هو قدرتها على ضمان الهدوء على عدة جبهات إسرائيلية في غزة ولبنان وحتى اليمن، وهي المناطق التي انطلقت منها تهديدات عسكرية لإسرائيل خلال الحرب الدائرة حالياً".
ضمان الهدوء لإسرائيل
وبين أن "الحركة لديها القدرة على ضمان الهدوء لإسرائيل على الجبهات الثلاث، وهذا الأمر سيكون عاملاً قوياً في سعيها لفرض شروطها خلال مفاوضات التهدئة الشاملة، خاصة وأن الهدنة الإنسانية شهدت وقفاً للأعمال العسكرية من لبنان واليمن".
وتابع صباغ: "سيكون هذا الملف من أقوى الملفات بعد ملف الأسرى والمحتجزين للضغط على إسرائيل، كما أن تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر لأول مرة في تلك المفاوضات سيكون له الأثر الأكبر لرفع حماس سقف مطالبها".
وختم المحلل السياسي بالقول: "ستنتهي هذه الحرب بحل مرضٍ لحماس وإسرائيل أيضاً، وستكون فرصة لكل طرف لإظهار نفسه بصورة المنتصر"، مستدركاً: "لكن المخاوف تبقى من المماطلة الدولية والإسرائيلية في إعادة إعمار قطاع غزة.