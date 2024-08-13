اقتحم مئات المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بحسب "الأناضول".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "المتطرف" إيتمار بن غفير كان من بين مقتحمي باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول في الساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن إسرائيل منعت المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحام بن غفير.

وأضافت أن من بين المشاركين في الاقتحام وزير شؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف من حزب "عظمة يهودي"، وأعضاء كنيست آخرين.

كما ذكرت القناة "12" العبرية، أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف شارك في الاقتحام.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى أعداد المشاركين في الاقتحام بنحو 1600 مستوطن.

وقالت إنهم قاموا بتدنيس الباحات وأدوا طقوسا تلمودية، ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته.

ويتوقع قيام مئات آخرين من المستوطنين باقتحام المسجد في الساعات القادمة، إذ دعت جماعات يمينية إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وتزداد أعداد المقتحمين بصورة ملحوظة في أيام المناسبات الدينية اليهودية.

وأمس الاثنين، نظم عشرات المستوطنين مسيرة أعلام إسرائيلية في محيط أسوار البلدة القديمة في القدس بهذه المناسبة.