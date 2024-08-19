أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تنفيذ غارات على أهداف لميليشيا حزب الله في مناطق "عيتا الشعب" و"حنين" و"حولا" جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان نقلته وكالة "الأناضول": "أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقتي "عيتا الشعب" و"حنين".

وذكر بيان الجيش، بأن قطعة جوية هاجمت في وقت سابق من يوم الاثنين "خلية مخربين" تابعين لـ"حزب الله"، في منطقة حولا جنوبي لبنان، كما وتمت مهاجمة منصة لإطلاق القذائف الصاروخية في منطقة عيتا الشعب الجنوبية.

أخبار ذات علاقة مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان

وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق مسيرات وصواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة واندلاع حرائق، فيما تشهد الحدود الإسرائيلية واللبنانية منذ عدة أسابيع تصعيدًا ملحوظًا.

وجاء التطور في وقت أعلنت فيه إسرائيل حالة التأهب نهاية الشهر الماضي، تحسبًا لرد ميليشيا حزب الله على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر بالعاصمة اللبنانية بيروت.