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العالم العربي

مسؤول في ميليشيا عراقية موالية لإيران يهدد منظمات "المجتمع المدني"

مسؤول في ميليشيا عراقية موالية لإيران يهدد منظمات "المجتمع المدني"
"كتائب حزب الله" في العراق
أحمد عبد
أحمد عبد
05 يوليو 2024، 12:39 م

هدد مسؤول في ميليشيا عراقية موالية لإيران باستهداف منظمات المجتمع المدني التي وصفها بأنها "مقرات تجسسية".

ودعا المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، المعروف بـ "أبو علي العسكري"، في بيان تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "الشروع بالضغط على المصالح الأمريكية"، مشيرا إلى "بعض المنظمات المستترة بالغطاء المدني، وحقيقة أمرها أنها مقرات تجسسية أو متخصصة بإشاعة الشذوذ والانحرافات في مجتمعنا"، وفق قوله.

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وتؤكد تقارير أن "أبو علي العسكري" هو اسم حركي للمسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، المعروف بتغريداته التي يهاجم فيها السلطات العراقية في المواقف التي تخص الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي.

وأصدرت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، أمراً بالقبض على العسكري، إلا أنه لا أحد يعرف هويته الحقيقية حتى اليوم.

وعدّ نشطاء في منظمات المجتمع المدني تغريدة العسكري تحريضاً على المنظمات المدنية، ما يهدد حياة العاملين في هذه المنظمات بالخطر.

وقال الناشط أحمد الياسري، لـ"إرم نيوز"، إن "منظمات المجتمع المدني دائماً ما تكون متهمة من قبل الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية".

وأضاف: "تعرّض زملاؤنا العاملون في هذه المنظمات لعمليات قتل وملاحقة وتنكيل وخطف وتهديدات، أرغمت المئات على مغادرة البلاد دون رجعة".

وأكد أن "تحريض العسكري بشكل علني سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف تجاه منظمات المجتمع المدني".

العراق

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