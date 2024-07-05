كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جزءاً من خطته المستقبلية يرتكز على الحصول على مزيد من النوم، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن بايدن أبلغ حكام ولايات ديمقراطيين، خلال اجتماع في البيت الأبيض، أنه سيتوقف عن جدولة مناسبات بعد الساعة الثامنة مساءً.

وكان بايدن (81 عامًا)، يسعى لطمأنة أكثر من 20 حاكماً حول قدرته على هزيمة منافسه دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، والحكم بفاعلية لمدة 4 سنوات أخرى.

وقالت مصادر للشبكة، أن حديث بايدن ترك العديد من حكام الولايات في الغرفة محبطين، وهو أحد أسباب غضب بعضهم، من بيان "الولاء والحماس"، الذي وزعته حملة بايدن، الخميس.