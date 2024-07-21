قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية اليمني، علي الذهب، إن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة سيكون لها تأثير كبير على مستقبل عمليات الحوثي العسكرية العدائية في البحر الأحمر.

وأضاف الذهب لـ"إرم نيوز"، أن الغارات الإسرائيلية العشر ليست عادية من حيث التوصيف الدقيق والواقعي؛ إذ استهدفت عدة مواقع اقتصادية وعسكرية ذات أهمية استراتيجية للحوثيين، وبالتالي، التقليل من تأثيراتها المستقبلية يعتبر تجنبًا للحقيقة.

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وأشار إلى أن الأهداف توزعت على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات أخرى في قاعدة الكثيب العسكرية، كما استهدفت مواقع أخرى للشرطة العسكرية بالحديدة، غربي البلاد.

وأضاف أن الوقود الذي استُهدفت خزاناته يستخدم لتمويل وتعزيز قدرات ميليشيا الحوثي، مما سيؤثر على اقتصادها الحربي واستدامة الأعمال العدائية وتهديداتهم العسكرية ضد الشحن التجاري البحري، وعمليات الحشد والتحشيد العسكري في الداخل.

وبيّن الذهب أن حجم الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات أكبر من استهداف مواقع عسكرية مكشوفة، مشيرًا إلى أن الحوثيين يخفون الصواريخ والتقنيات الحديثة والطائرات غير المأهولة في أنفاق أو مخابئ تحت الأرض أو في الكهوف والجبال، مما يجعل الوصول إليها صعبًا.

الحوثي يكذب الرواية الإسرائيلية

وأشار إلى محاولات الإنكار التي تقوم بها ميليشيا الحوثي لنتائج هذه الضربات، وتقديمها على أنها استهداف للمدنيين، رغم صحة جزء من هذه الادعاءات. ومع ذلك، فإن هذه الأعيان المدنية لها ارتباط وثيق بالنشاطات العسكرية الحوثية وتهديداتها المتواصلة.

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن الحروب بشكل عام هي قرارات اقتصادية، وليست قرارات عسكرية فحسب. واستهداف مفاصل الاقتصاد الاستراتيجية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تلجأ الدول إلى ضربها في أولى مواجهاتها مع أطراف أخرى.

جاءت تصريحات الذهب بعدما قلل زعيم ميليشيا الحوثي في خطابه اليوم الأحد من حجم الهجوم الإسرائيلي على الحديدة، معتبرًا أنه استهداف لمنشآت مدنية ومدنيين، وأنه لن يؤثر أبدًا في ظل تطوير الإمكانيات والقدرات والتكيف مع مستوى التحدي.