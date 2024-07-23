قرر القضاء التونسي، الثلاثاء، إصدار بطاقتي إيداع في السجن بحق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، والقيادي في الحركة محمد الغنودي.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت بالاحتفاظ بالعجمي الوريمي ومحمد الغنودي، إثر إيقافهما قبل أسبوعين من طرف أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة على متن سيارة بجهة برج العامري بصحبة ناشط بالمجتمع المدني مفتش عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

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ومن جانبها، قالت "النهضة" المعارضة في تونس، السبت الماضي، إن الشرطة احتجزت الأمين العام للحركة العجمي الوريمي دون إذن قضائي أو اتهام.