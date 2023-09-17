آخر فصولها "زيارة مفترضة" لماكرون.. ما أسباب توتر العلاقات بين الرباط وباريس؟

كانت "زيارة مفترضة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، آخر فصل من فصول التوتر بين الرباط وباريس، حيث خرج مصدر حكومي رسمي في المملكة ليوضح بشأنها.

ونفى المصدر ما تم تداوله بخصوص الزيارة، مؤكدًا أنها "ليست مُدرجة على جدول الأعمال ولا مُبرمَجة"، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أعلنت عن زيارة ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

واعتبر الأكاديمي المغربي والباحث في العلاقات الدولية، حسن بلوان، أن الأزمة بين البلدين وبعد أن كانت صامتة وغير معلنة، أخذت تخرج إلى العلن.

بدوره رأى أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي المغربي رشيد لزرق، أن ما قامت به المغرب، حق مشروع لها كدولة ذات سيادة لها الحق في اتخاذ قراراتها تبعًا لما يُحقق أمْنَها، ويحافظ على كيان الدولة، وفق القانون الدولي.

رفض شعبي ورسمي

الرفض المغربي الرسمي للرئيس الفرنسي، جاء مباشرة عقب خطاب توجَّه خلاله للمغاربة بعد كارثة الزلزال، قائلاً: "إن فرنسا تتضامن معكم وتقف إلى جانبكم".

وندَّد ماكرون، بالجدل الدائر حول العلاقات بين باريس والرباط، بعدما اختار المغرب عروض مساعدات من عدة دول شقيقة وصديقة، دون قبول مساعدات عرضتها بلاده، ما أثار على الفور العديد من التساؤلات والنقاشات رسميًا وشعبيًا.

وقال رشيد لزرق، معلقًا على هذا الجدل إن سيادة المغرب هي التي تُخوّل للدولة الحق في تدبير أمورها الداخلية واختيار طرق التعاون وجِهاتِه، في مواجهة آثار "زلزال الحوز"، وهذا ما لا تريد استيعابه فرنسا.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن الرفض لزيارة ماكرون كون الاستعداد لها لا يكون من خلال تصريحات لوسائل الإعلام بل بسلك القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول، وهو الشيء الذي لم تفعله فرنسا.

توتر العلاقات.. لماذا؟

تشهد العلاقات بين البلدين، التي كانت تقليدية وقوية، توترًا كَرَّسه فراغ كرسي سفير المغرب في باريس، منذ شباط/فبراير العام الجاري.

ويعود أصل التوتر إلى قرار باريس، العام 2021، خفض عدد تأشيرات الدخول للمغاربة، على خلفية رفض المملكة إعادة مهاجرين غير مرغوب بهم، وقد تراجعت باريس عن قرارها، في كانون الأول/ديسمبر 2022.

بعدها تبنى النواب الأوروبيون قرارًا ينتقد "حرية الصحافة في المغرب"، اعتبرته الرباط "مؤامرة دبّرها" نواب حزب ماكرون في البرلمان الأوروبي، وهو ما نفته فرنسا.

وبعد ذلك ألغت الرباط زيارة نائب مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، الذي كان من المقرر أن يزور المغرب، بين 23 و24 كانون الثاني/ يناير2023.

كما ألغت انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 من الشهر نفسه.

واعتبر حسن بلوان، أن هذا التوتر يعود إلى مجموعة من الأسباب، "خاصة تلك التي طبعت سياسة ماكرون خلال الآونة الأخيرة، والجحود في وجه علاقات كانت توصف إلى وقت قريب بكونها نموذجية وتقليدية وقديمة".

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن مطالب المملكة كانت واضحة، بداية من قضية الصحراء المغربية باعتبارها المنظار الذي ينظر به المغرب إلى باقي شركائه".

وتابع: "من حق المغرب تنويع شركائه في الشرق والغرب دون وصاية من دولة أخرى، كما أن المغرب يتحرك ضمن محيطه الإقليمي بكل أريحية، وهذا أمر لم يعجب فرنسا، التي ما زالت لا تستوعب بعد التغيرات التي باتت عليها المملكة المغربية، على المستوى الجيوـ إقليمي".

الماضي الاستعماري

ولفت إلى أن "الوصاية الفرنسية، وبعض النُّخب الفرنسية التي تحن إلى الماضي الاستعماري والتي وجدت طريقها إلى قصر الإليزيه، هي ما وتَّر العلاقات ودفعها نحو الجمود".

أما من وجهة نظر رشيد لزرق، فتكمن الأسباب الحقيقية وراء ذلك في معاناة فرنسا من تراجع صورتها في مستعمراتها القديمة.

وأكد أن ذلك "بفعل العقلية الفرنسية التي تتعاطى مع مستعمراتها كحدائق خلفية، حيث حاولت استغلال "زلزال الحوز" لتبيض وجهها، ومحاولة ماكرون أن تستفيد الشركات الفرنسية من مشاريع إعادة إعمار المنطقة".

وأشار إلى أن "فرنسا لم تتخلّ عن منطقها، فعدم موافقة السلطات المغربية على المساعدات الفرنسية، جعلت منه حدثًا للمزايدة السياسية، حيث شنَّ الإعلام الفرنسي حملة مغرضة على المغرب في وقت يعمل فيه على إنقاذ الضحايا والعالقين إثر الزلزال المدمر".

وخلُص إلى أن "فرنسا مدعوة إلى إعادة التفكير في طريقة تعاملها مع دول ذات سيادة، وأن التعامل والعلاقة يجب أن يقوما على أساس الندية وليس الابتزاز أو المزايدات".