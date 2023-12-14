التمديد لقائد الجيش اللبناني.. خلط أوراق وتجاذبات سياسية

ويتوقع أن تستمر أعمال الجلسة النيابية لأكثر من يومين، نظرًا لجدول أعمالها الحافل بمشاريع قوانين "دسمة"، وقد تأخذ النقاشات بشأنها وقتًا طويلاً.

وينظر حزب القوات اللبنانية "بعين الريبة" إلى دعوة مجلس الوزراء لجلسة يوم الجمعة وطرحها مسألة التمديد، حسبما أعلن رئيس الحزب سمير جعجع، الذي قال في مؤتمر صحفي إن قوى "الممانعة" (في إشارة إلى القوى التي كانت تُعرف بـ 8 آذار)، وحين رأت أن التمديد سيمر في مجلس النواب، سارعت إلى الدفع لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لتمديد تقني لقائد الجيش لبضعة أشهر، وسيكون عرضة للطعن به أمام مجلس شورى الدولة، لما يحمله من عيوب. بحسب جعجع.

وسأل "جعجع" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن سبب الدعوة للجلسة في هذا التوقيت.

ويرى خبراء حقوقيون أن مجلس النواب في وقت الشغور الرئاسي، هو هيئة انتخابية حصرًا، مهمتها تقتصر فقط على عقد جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، ولا يجوز أن تقوم بأعمال تشريعية.

وأدى طرح التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء إلى خلط الأوراق من جديد، وارتفعت إزاءه حدة التجاذبات بين القوى السياسية، لا سيما أن طرح التمديد لن يتم تقديمه من جانب وزير الدفاع موريس سليم.

وقالت مصادر مطلعة إن التمديد لقائد الجيش سيتم في جلسة مجلس الوزراء خلافًا لصلاحيات وزير الدفاع، وعلى قاعدة "النصف زائد واحد" من عدد الأصوات، كما سيتم خلال الجلسة تعيين رئيس للأركان.

وأضافت المصادر أنه إذا تم الطعن بالتمديد لقائد الجيش، عندها يتولّى رئيس الأركان المهام الموكلة إلى القائد، حتى تعيين قائد جديد للجيش.

وتشدد البطريركية المارونية على ضرورة التمديد لقائد الجيش، أحد المواقع المارونية الأساسية في الجمهورية، وتعارض تعيين قائد جديد في ظل الشغور الرئاسي، وأيضًا في ظل حكومة تصريف أعمال.

كما تشدد المجموعة الخماسية من أجل لبنان على التمديد لعون، وتقاطعت المصادر عند كون زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان قبل أسبوعين حملت عنوانًا واحدًا هو الدفع باتجاه التمديد لعون.